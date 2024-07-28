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Мухаммад: «Я не Хабиб и не Сен-Пьер. Я — Белал Мухаммад. Я чемпион мира!»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) поделился впечатлениями от победы над Леоном Эдвардсом (22-4).

«У меня лучшая команда в мире. Мы становимся лучше от поединка к поединку. Я не Хабиб, я не ЖСП [Жорж Сен-Пьер], я Белал Мухаммад. Я чемпион мира!», — сказал Мухаммад после боя.

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
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