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12 октября, 20:09

Дана Уайт объявил кард турнира UFC 310: Мухаммад — Рахмонов, Волков против Гана

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Президент UFC Дана Уайт анонсировал ряд поединков на турнире UFC 310, который состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США).

Главным событием вечера на «Ти-Мобайл Арене» станет титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом Белалом Мухаммадом и непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

Со-главным событием будет бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей (Бразилия) и японцем Каем Асакурой.

Также в карде пройдет поединок бразильца Висенте Люке против американца Ника Диаза. Александр Волков встретится с французом Сирилом Ганом. Ранее их бой был перенесен с октября из-за травмы россиянина.

Александр Волков
Белал Мухаммад
Сирил Ган
Шавкат Рахмонов

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