Мухаммад: «Бой с Усманом сложнее, чем с Рахмоновым»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) ответил на вопрос о том, кто – третий номер рейтинга в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) или экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-4) – является более сложным соперником.

«Если честно, я бы выбрал Камару, – сказал чемпион Submission Radio. – Это связано с тем, что он уже долгое время выступает на самом высоком уровне. Кроме того, у него один из лучших показателей интеллекта в бою. Поэтому, думаю, для меня было бы сложнее сражаться с человеком, близким мне по уровню интеллекта.

Люди быстро забывают, но он провел бой с Хамзатом [Чимаевым] за восемь дней до уведомления, и в том бою все было на грани. Если бы там было два дополнительных раунда, мне было бы очень интересно посмотреть, как бы все сложилось».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48–47, 48–47, 49–46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.