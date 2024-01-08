Мухаммад: «Я буду доминировать в бою с Эдвардсом и прикончу его»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) уверен, что в реванше с чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3) сможет финишировать британского бойца.

«Если бы мы с Леоном дрались на UFC 296 или на прошлых выходных, я бы вышел на бой, доминировал над ним и прикончил. Я думаю, что я самый доминирующий полусредневес в дивизионе, и я полагаю, что когда я получу свой шанс, UFC, Дана Уайт, все они поймут, что у них под боком все это время был самый доминирующий полусредневес, и они скажут: «Йоу, мы должны начать продвигать этого парня, этот парень -- монстр, он — зверь»», — сказал Мухаммад MMA Fighting.

Эдвардс и Мухаммад дрались в 2021 году. Поединок был признан несостоявшимся из-за тычка Эдвардса в глаз Мухаммада.