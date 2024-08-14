Мухаммад: «Если бы я проиграл Эдвардсу, то завершил бы карьеру»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) признался, что он вряд ли бы получил второй шанс побороться за титул чемпиона, если бы проиграл экс-чемпиону в полусреднем весе Леону Эдвардсу (22-4).

«У меня в голове была мысль, что если я проиграю, то, возможно, я просто скажу: «Братан, я ухожу», потому что другого шанса у меня не будет. Мне было так тяжело получить бой за титул», — сказал палестинец Fighterandthekid.

Мухаммад победил Эдвардса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.