Мухаммада Мокаева исключили из ростера UFC

23-летний британский боец российского происхождения Мухаммад Мокаев (13-0) исключен из ростера действующих бойцов UFC.

Ранее глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что Мухаммад Мокаев (13-0) больше не будет выступать в лиге.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Непродление контракта с Мокаевым — полнейший маразм. Это один из самых успешных молодых бойцов в истории UFC