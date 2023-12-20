Мурад Мачаев рассказал, кто опаснее для Махачева: Царукян или Эдвардс

Экс-боец MMA Мурад Мачаев (22-3) считает, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) опаснее четвертого номера рейтинга в легком весе Армана Царукяна (21-3).

«Я думаю, Леон Эдвардс [опаснее], потому что это другая весовая категория, другая сила удара, другая физика и так далее. Леон Эдвардс будет, конечно, помощнее. Это то же самое, если Арман Царукян в 77 килограммов перейдет. Это другая физика. И у Леона Эдвардса огромная победная серия, он чемпион, он же тоже не со двора парень. Поэтому сейчас я думаю, что этот бой опаснее. Поэтому он и громче для наследия», — сказал Мачаев «СЭ».

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Царукян одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине, США.