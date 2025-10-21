Мурзаканов: «Перейра удобен для меня. Он бьет, но забывает про защиту»

Видео
Непобежденный российский полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов (15-0) высказался о гипотетическом противостоянии с чемпионом дивизиона бразильцем Алексом Перейрой.

«Мне кажется, что Алекс Перейра удобный для меня, — сказал Мурзаканов в интервью «СЭ». — Он классический кикбоксер, а с такими мне более удобно».

«Я много выступал по любителям, я дрался с бойцами разных стилей: с классическими, с нестандартными, с борцами. Хочу сказать, что легче подстраиваюсь под классических бойцов. Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли? Я не знаю, но он очень много пропускает».

Мурзаканов примет участие в турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби. Оппонентом россиянина станет Александр Ракич.

