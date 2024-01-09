Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

9 января, 22:59

Мусаев прокомментировал конфликт между Сульяновым и Носаевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Hardcore FC Тимур «Золотой» Мусаев прокомментировал конфликт между главой Hardcore Анатолием Сульяновым и главой Hype FC Мухаммедом Носаевым, более известным как Альфредо Аудиторе.

«Вся эта история со слитой записью разговора Сульянова с сотрудницей никак не скажется на Hardcore. Пройдет три месяца, и никто об этом не вспомнит даже. Будут, конечно, припоминать. Такую риторику общения с женщиной я, конечно, не поддерживаю. У нас же нет всей аудиозаписи, то, что мы слышали вырвано из контекста. Тогда уж надо послушать всю запись. Сульянов много сделал для спорта, он большой молодец. По итогу Альфредо Аудиторе и Сульянов помирятся, встретятся и обсудят все. Камил Гаджиев захотел же выступить в роли примирителя», — приводит слова Мусаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава Hype Альфредо опубликовал в своих социальных сетях запись разговора между Анатолием Сульяновым и сотрудницей Hardcore. На аудиозаписи слышно, как Сульянов в разговоре со своей сотрудницей использовал нецензурную лексику и угрозы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/timur-zolotoi-alfredo-i-sulyanov-pomiryatsya-cherez-tri-mesyaca-ob-ikh-konflikte-nikto-ne-vspomnit-322329/
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Чимаев: «В следующем поединке я подерусь за пояс. Сто процентов»

Расулов заявил, что с удовольствием подерется с Хадисом или Папиным по боксу