Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:58

Салихов: «Закончу карьеру в UFC. Никуда переходить не буду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец UFC Муслим Салихов исключил свое появление в боях на голых кулаках или в других лигах.

«Нет. Ни в коем случае. Закончу карьеру в UFC. Никуда переходить не буду. Тем более в голые кулаки. Или еще куда-то. Мне 40 лет, и у меня трое детей. Куда мне на голых кулаках драться? Я умею деньги зарабатывать не только боями. Голова на плечах у меня осталась. Меня держит то, что здесь я выступаю на высшем уровне. Не хочу уходить из UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Салихова.

На счету 40-летнего Салихова 30 побед и 7 поражений за карьеру. В UFC он выступает с 2017 года.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Муслим Салихов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Алджамейн Стерлинг нецензурно оскорбил Мовсара Евлоева в соцсетях