Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:58

Муслим Салихов: «Я счастлив, что смог победить»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

40-летний российский полусредневес Муслим Салихов (20-5) поделился эмоциями после победы над 37-летним аргентинцем Сантьяго Понзиниббио (29-9).

«Я счастлив, потому что последние два боя были для меня неудачными. Это потрясающее чувство, когда ты побеждаешь на большом турнире UFC, побеждаешь лучших из лучших. Я думал, что победил единогласным решением судей, потому что первый раунд был близкий, но я выбрасывал больше ударов. Да, он порезал меня, но я все равно выбросил больше ударов.

После первого раунда я хорошо дышал, я был готов к бою. Я прибыл сюда за четыре недели до боя и чувствовал себя комфортно. Я и дальше буду драться в рамках полусреднего веса», — сказал Салихов в интервью UFC.

Салихов победил Понзиниббио раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 июля в рамках со-главного события вечера на UFC on ESPN 59 в Денвере, США.

Муслим Салихов
Сантьяго Понзиниббио
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
История подставного романа югославского баскетболиста Петровича с поп-певицей
Клаудиньо психанул из-за замены в матче за Суперкубок России
NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом
Ямалю исполнилось 17 лет, звезда фильмов для взрослых обещает ему «лучшую ночь», британцам сулят госнаграды. Что происходит перед финалом Евро-2024 Испания — Англия
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

UFC on ESPN 59: Салихов победил Понзиниббио и другие результаты турнира

Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 59