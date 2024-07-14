Муслим Салихов: «Я счастлив, что смог победить»

40-летний российский полусредневес Муслим Салихов (20-5) поделился эмоциями после победы над 37-летним аргентинцем Сантьяго Понзиниббио (29-9).

«Я счастлив, потому что последние два боя были для меня неудачными. Это потрясающее чувство, когда ты побеждаешь на большом турнире UFC, побеждаешь лучших из лучших. Я думал, что победил единогласным решением судей, потому что первый раунд был близкий, но я выбрасывал больше ударов. Да, он порезал меня, но я все равно выбросил больше ударов.

После первого раунда я хорошо дышал, я был готов к бою. Я прибыл сюда за четыре недели до боя и чувствовал себя комфортно. Я и дальше буду драться в рамках полусреднего веса», — сказал Салихов в интервью UFC.

Салихов победил Понзиниббио раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 июля в рамках со-главного события вечера на UFC on ESPN 59 в Денвере, США.