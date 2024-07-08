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Сегодня, 11:00

Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио: дата и время начала боя на турнире UFC Fight Night

Муслим Салихов проведет поединок против Сантьяго Понзиниббио на UFC on ESPN 59 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Соцсети
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Российский боец Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе против аргентинца Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Салихов — Понзиниббио ожидается около 6.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за UFC on ESPN 59 можно на онлайн-сервисах UFC Fight Pass и DAZN.

Рекорд 40-летнего Салихова в смешанных единоборствах — 19-5. На счету 37-летнего Понзиниббио в профессиональной карьере рекорд — 30-7.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
Сантьяго Понзиниббио
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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