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Сегодня, 07:42

Муслим Салихов победил Сантьяго Понзиниббио на UFC on ESPN 59

Давид Хачатрян
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40-летний российский полусредневес Муслим Салихов (20-5) одержал победу над 37-летним аргентинцем Сантьяго Понзиниббио (29-9) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Бой состоялся в ночь на 14 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США, в рамках со-главного события вечера.

Салихов до боя с Понзиниббио шел на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Рэнди Брауну (19-5) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Муслим Салихов
Сантьяго Понзиниббио
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