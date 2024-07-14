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Сегодня, 06:30

Муслим Салихов — Сантьяго Понзиниббио: смотреть трансляцию боя UFC

Бой Салихов — Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 начнется около 07:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Global Look Press
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Российский боец Муслим Салихов проведет поединок в полусреднем весе против аргентинца Сантьяго Понзиниббио на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе Ball Arena в Денвере (штат Колорадо, США).

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Трансляция началась в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Рекорд 40-летнего Салихова в смешанных единоборствах — 19-5. На счету 37-летнего Понзиниббио в профессиональной карьере рекорд — 30-7.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Муслим Салихов
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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