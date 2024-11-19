Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:00

Муслим Салихов — Сонг Кинан: дата и место проведения боя UFC

Муслим Салихов проведет поединок против Сонга Кенана на UFC Fight Night 248
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский боец Муслим Салихов проведет поединок против китайца Сонга Кенана в рамках турнира UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер ММА пройдет на спортивной арене «Galaxy Macau» в Макао (Китай). Начало боя — после 14.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на «Матч ТВ» (с 14.00 мск). Также следить за UFC Fight Night 248 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

40-летний Салихов провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 досрочно) и потерпел пять поражений. 34-летний Кинан в ММА имеет 22 победы (18 досрочно) и восемь поражений.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
Сонг Кинан
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Опубликован логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Неестественный отбор. Сборная России пропустит ЧМ-2026
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
Церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным началась в Москве
Россию не пускают на ЧМ-2026 — поможет Трамп
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
Сегодня
Вчера
Неделя