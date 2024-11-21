Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:30

Муслим Салихов — Сонг Кинан: дата и время начала боя UFC

Муслим Салихов проведет поединок против Сонга Кинана на UFC Fight Night 248 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муслим Салихов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Россиянин Муслим Салихов и китайский боец Сонг Кинана проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 248 в субботу, 23 ноября. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Galaxy Macau в Макао (Китай). Бой Салихов — Кинан ожидается после 14.00 по московскому времени.

Трансляцию UFC Fight Night 248 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен беслпатно на «Матч ТВ».

40-летний российский боец в профессиональной карьере провел 25 боев, в которых одержал 20 побед (15 завершил досрочно) и потерпел пять поражений. 34-летний китаец в смешанных единоборствах имеет 22 победы (18 завершил досрочно) и восемь поражений.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Муслим Салихов
Сонг Кинан
UFC
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
Сегодня
Вчера
Неделя