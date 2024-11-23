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Муслим Салихов — Сонг Кинан: началась онлайн-трансляция боя UFC

Салихов и Кинан подерутся на UFC Fight Night в Макао 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Россиянин Муслим Салихов проведет бой с китайцем Сонг Кинаном на турнире UFC Fight Night 248.
Фото Getty Images
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Россиянин Муслим Салихов и китаец Сонг Кинан проводят бой в рамках турнира UFC Fight Night 248. Вечер смешанных единоборств проходит в спортивном комплексе «Galaxy Macau» в Макао (Китай).

40-летний Салихов одержал 20 побед и потерпел 5 поражений в профессиональных ММА. У 34-летнего Кинана — 21 победа и 8 поражений.

Кенан Сонг, Петр Ян, Дейвесон Фигередо, Муслим Салихов. Петр Ян — Фигередо, Сонг — Салихов. Онлайн-трансляция UFC Fight Night 248

Трансляция боя Салихов — Кинан в прямом эфире идет на телеканале и сайте «Матч ТВ». При наличии подпички смотреть главный кард турнира UFC также можно на канале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC Fight Night 248. Результат боя Салихов — Кинан и других поединков турнира отслеживайте в нашем матч-центре.

Муслим Салихов
Сонг Кинан
UFC

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