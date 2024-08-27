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Сегодня, 08:56

Мыктыбек Оролбай подерется с Матеушем Ребецки 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби

Давид Хачатрян
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26-летний легковес из Киргизии Мыктыбек Оролбай (13-1) проведет третий бой в UFC против 31-летнего поляка Матеуша Ребецки (19-2) 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ, сообщает Full Violence со ссылкой на Оролбая.

Оролбай в прошлом бою одолел Элвеса Бренера (16-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Ребецки прошлый бой проиграл Диего Феррейре (19-5) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 11 мая на UFC on ESPN 56 в «Enterprise Center» в Сент-Луисе, США.

Элвес Бренер
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