Мыктыбек Оролбай проведет бой с Джеком Херманссоном на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября

Мыктыбек Оролбай из Киргизии и норвежец Джек Херманссон проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night в Катаре.

ММА UFC: Херманссон — Оролбай

Время начала и во сколько бой Оролбая против Херманссона

Ближайший турнир UFC Fight Night пройдет в спортивном комплексе ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Шоу стартует в 18.00 по московскому времени. Бой Оролбая и Херманссона в главном карде ожидается около 22.00 мск.

27-летний Оролбай имеет в профессиональных ММА 14 побед, 2 поражения и 1 ничью. 37-летний Херманссон одержал 24 победы и потерпел 9 поражений.

Где смотреть UFC Fight Night и бой Оролбая против Херманссона

Трансляция боя Оролбай — Херманссон, как и других поединков главного карда турнира, пройдет на платформе UFC Fight Pass, телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru, а также в федеральном эфире на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результат боя Оролбай — Херманссон и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.