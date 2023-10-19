Наимов заявил, что готов выйти на замену в поединке Топурии и Холлоуэя

Боец полулегкого веса UFC Мухаммад Наимов рассказал о планах победить Натаниэля Вуда, а затем получить именитого бойца в качестве соперника.

«Натаниэль Вуд — очень хороший соперник, для того чтобы показать себя и получить соперника из топ-15. Видел его тактику. Он любит работать как кикбоксер — по этажам. Для меня это не новость. Знаю, что финиширую его во втором-третьем раунде. Я сильнее его. Он может думать, что у него больше опыта, но он ошибается. Хотел бы встретиться с Эдсоном Барбосой или Брайсом Митчеллом. С удовольствием выйду на замену в поединке Илии Топурии и Макса Холлоуэя, если получится. Приму, если предложат. Любой бой», — приводит слова Наимова MMA.Metaratings.ru.

29-летний Наимов одержал в профессиональной карьере 10 побед и потерпел 2 поражения. 21 октября в турнире UFC 294 он проведет бой с британцем Натаниэлем Вудом, на счету которого 20 побед и 5 поражений.