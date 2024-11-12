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Сегодня, 09:25

Налоговая заблокировала счета двух организаций Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двух организаций экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash.

36-летний боец являлся учредителем организаций «Музей футбольного мяча» и «Фонд развития образования, спорта и социальных инициатив», к официальным бумагам которых возникли вопросы у ФНС.

16 августа представитель Нурмагомедова сообщил, что спортсмен урегулировал проблемы с собственной задолженностью по налогам перед ФНС на 302 миллиона рублей.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА и завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года.

Источник: Mash
Хабиб Нурмагомедов
UFC

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