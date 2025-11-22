Видео
Сегодня, 19:45

«Наполи» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Наполи» и «Аталанта» сыграют в чемпионате Италии 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Аталанта» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в субботу, 22 ноября. Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начинается в 22.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур.
22 ноября, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Аталанта

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция стартует в 22.40 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Аталанта» можно в матч-центре нашего сайта.

В чемпионате Италии-2025/26 обладатель скудетто «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвертое место в таблице, «Аталанта» с 13 очками идет 13-й.

В предыдущем туре чемпионата неаполитанцы уступили «Болонье» (0:2), а команда из Бергамо — «Сассуоло» (0:3).

