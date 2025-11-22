Сегодня, 19:45
«Наполи» и «Аталанта» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии в субботу, 22 ноября. Игра на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия) начинается в 22.45 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция стартует в 22.40 мск.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Наполи» — «Аталанта» можно в матч-центре нашего сайта.
В чемпионате Италии-2025/26 обладатель скудетто «Наполи» набрал 22 очка и занимает четвертое место в таблице, «Аталанта» с 13 очками идет 13-й.
В предыдущем туре чемпионата неаполитанцы уступили «Болонье» (0:2), а команда из Бергамо — «Сассуоло» (0:3).