UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

22 октября, 17:42

Нарколог — о шутке Волкова про алкоголь: «Он тем самым выделил, что мы более закаленные в плане выпивки, чем американцы»

Дарик Агаларов

Нарколог и главный врач клиники Исаева Алексей Казанцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на шутку российского бойца UFC Александра Волкова на тему алкоголя.

«Волков просто пошутил. У него такая манера общения. Он тем самым выделил, что мы более закаленные в плане алкоголя, чем американцы. Мы более крепкие по отношению к ним и можем больше выпить. В России поколение зумеров пьет сейчас гораздо меньше. Если сравнивать с 90-ми годами, то это не тот тип психоактивного вещества, который сейчас популярен у молодежи. Сейчас им интересно быть активными, стройными, проработанными, чтобы был «успешный успех» и так далее. Алкоголь с этим не соприкасается, так как он депрессант, затормаживающий деятельность центральной нервной системы, в частности, работу головного мозга», — сказал Казанцев «СЭ».

Ранее российский боец UFC Александр Волков ответил на вопрос об употреблении алкоголя. Спортсмен пошутил, что в России выпитую водку считают не шотами, а бутылками, а также сказал, что в США алкоголь продают с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают.

25 октября на UFC 321 Волков подерется с Жаилтоном Алмейдой.

Александр Волков
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
