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Сегодня, 21:00

Нассурдин Имавов — Джаред Каннонье: дата и время начала боя UFC

Бой Имавов — Каннонье пройдет на UFC Fight Night 242 в Луисвилле 8 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Нассурдин Имавов.
Фото Global Look Press
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Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (13-4) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга Джареда Каннонье (17-6) в субботу, 8 июня, на UFC Fight Night 242 в Луисвилле, США. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

29-летний Имавов в прошлом бою одолел Романа Долидзе (12-3) решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США. В активе Нассурдина 13 побед и четыре поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

40-летний Каннонье в прошлом бою одолел Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня 2023-го на UFC on ESPN 47 в UFC Apex в Парадайсе, США. Джаред одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Джаред Каннонье
Нассурдин Имавов
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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