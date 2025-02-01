Началась трансляция поединка между российско-французским бойцом Нассурдином Имавовым и нигерийцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC Fight Night 250.

Поединок между Имавовым и Адесаньей является главным событием вечера ММА на anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250

Бой Имавова и Адесаньи, как и другие поединки главного карда UFC Fight Night 250, показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Отслеживать результаты боев 1 февраля в Эр-Рияде можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.

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Статистика перед боем Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья на UFC Fight Night 250