Нассурдин Имавов и Исраэль Адесанья проведут бой в среднем весе на UFC Fight Night 250

Нассурдин Имавов и Исраэль Адесанья проведут бой в среднем весе в главном событии турнира UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

Время начала боя UFC Fight Night 250 Нассурдин Имавов vs Исраэль Адесанья

Турнир пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой средневесов Имавова и Адесаньи возглавит вечер ММА. Начало поединка — ориентировочно в 22.00 по московскому времени.

28-летний Имавов в профессиональной карьере одержал 15 побед и потерпел четыре поражения. В предыдущем бою на UFC Fight Night 243 уроженец Хасавюрта победил Брендана Аллена единогласным решением судей.

35-летний экс-чемпион UFC в ММА имеет 24 победы и четыре поражения. В предыдущем поединке на UFC 305 Адесанья проиграл Дрикусу Дю Плесси сабмишном (удушение сзади).

ММА UFC: Адесанья — Имавов

Где смотреть бой UFC Fight Night 250 Нассурдин Имавов vs Исраэль Адесанья

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Бой Имавов — Адесанья в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Боец», телеканале и сайте «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass.