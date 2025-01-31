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Сегодня, 22:30

Нассурдин Имавов — Исраэль Адесанья: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Поединок Имавов — Адесанья пройдет на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Исраэль Адесанья (Нигерия) и Нассурдин Имавов (Франция) проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

ММА UFC: Адесанья — Имавов

Время начала боя Адесанья vs Имавов на UFC Fight Night 250

Поединок Адесанья vs Имавов возглавит вечер на «anb Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется около 22.00 по московскому времени.

Адесанья является экс-чемпионом UFC. В его профессиональном рекорде 24 победы и четыре поражения. В предыдущем поединке Исраэль уступил обладателю пояса Дрикусу Дю Плесси (18 августа 2024 года).

Имавов одержав 15 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА. В предыдущем бою уроженец Хасавюрта одолел Брендана Аллена (28 сентября 2024 года).

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Где смотреть бой Адесанья vs Имавов на UFC Fight Night 250

В прямом эфире поединок покажут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», канал «Матч! Боец». Трансляция также будет доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Все результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
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