Нассурдин Имавов подерется с Джаредом Каннонье 8 июня на UFC Fight Night 242

Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (13-4) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга Джареда Каннонье (17-6) 8 июня на UFC Fight Night 242 в Луисвилле, США. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

Имавов в прошлом бою одолел Романа Долидзе (12-3) решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Каннонье в прошлом бою одолел Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня 2023-го на UFC on ESPN 47 в UFC Apex в Парадайсе, США.