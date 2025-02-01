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1 февраля, 23:13

Имамов — после победы над Адесаньей: «Хочу драться за пояс, я заслужил титульник»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нассурдин Имавов.
Фото Reuters
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Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов прокомментировал победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей в главном поединке турнира UFC Fight Night 250.

Имамов нокаутировал соперника на 30-й секунде второго раунда.

«Я прекрасно себя чувствую, всю неделю прекрасно себя чувствовал, я доказал, что я лучше как ударник. Он очень сильный оппонент, легенда дивизиона, спасибо ему, что принял бой.

Я обещал вам специальный сюрприз, и вот он. Моя уверенность идет от моей семьи, от моего брата, от моей команды. Хотите успеха — окружите себя правильными людьми. Я посвящаю эту победу моему брату Тагиру, потому что он всегда был со мной. Я хочу драться за пояс, я заслужил титульник. 4 победы за год, два парня из топ-10, два из топ-5, два финиша. Мое имя — Имавов», — сказал Имавов после победы.

29-летний спортсмен одержал 16-ю победу в карьере при 4 поражениях. У 35-летнего Адесаньи теперь 5 поражений при 24 победах.

Имавов нокаутировал Адесанью! Исраэль продержался лишь раунд

Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
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