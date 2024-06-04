Названа возможная причина отмены пресс-конференции с участием Конора

3 июня в Дублине, Ирландия, должна была состояться пресс-конференция UFC 303, на которой должны были находиться экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) и шестой номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер (23-8). Однако пресс-конференция была отменена за день до начала.

«Из многочисленных источников стало известно, что Конор Макгрегор отменил свои обязательства перед партнерами UFC по трансляции вчера. Пока еще слишком рано строить догадки, поэтому я не буду. Но отмена пресс-конференции в кратчайшие сроки — это серьезная проблема», — написал инсайдер Чисанга Малата в соцсети X.

В свою очередь Макгрегор написал: «По согласованию с UFC сегодняшняя пресс-конференция была отменена из-за ряда препятствий, не зависящих от нас. Я приношу извинения своим ирландским фанатам и фанатам по всему миру за причиненные неудобства и ценю всю вашу страсть и поддержку. Я с нетерпением жду, когда смогу показать величайшее шоу в октагоне».

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.