Немков назвал заслуженной победу Эдвардса в номинации лучший боец 2023 года

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Леона Эдвардса в номинации лучший боец 2023 года на церемонии вручения наград World MMA Awards.

«Леон Эдвардс сделал очень много в этом году, победил очень сильных бойцов. Я тоже считаю, что он заслуживает награды», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В августе 2022 года 32-летний ямаец нокаутировал Камару Усмана в турнире UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Их реванш прошел в марте 2023-го в турнире UFC 286. Эдвард победил решением большинства судей.

На счету Эдвардса 22 победы, 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся.