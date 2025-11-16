Немков считает, что Махачев превзошел Нурмагомедова: «Желаю больше защит, чтобы не останавливался»

16 ноября, 17:20
Боец PFL в тяжелом весе Вадим Немков в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.
«Поздравляю Ислама с завоеванием пояса! Бой прошел хорошо, в одну калитку. Желаю ему побольше защит, чтобы не останавливался. Ислам превзошел Хабиба? Думаю, да. Возможно, так и есть. У Ислама было 4 защиты, имеет 2 пояса в разных весовых. И оппозиция», — сказал Немков «СЭ».
На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.
16.11.2025
16.11.2025