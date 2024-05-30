Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:06

Немков — о бое Махачева и Порье: «Аспиналла тоже все списывали перед боем с Павловичем»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (18-2) заявил, что нельзя недооценивать третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье (30-8).

«Порье — серьезный боец, который много кого победил, в том числе и Конора Макгрегора. У него были проигрыши, есть определенные проблемы в борьбе, где он пропускает удушающие, но его списывать со счетов нельзя и говорить, что это будет легкий бой для Ислама. Думаю, ему надо настраиваться на серьезный бой. Считаю, что выиграет Ислам, но недооценивать Порье нельзя. Когда Серега Павлович дрался с Томом Аспиналлом, все недооценивали англичанина и не верили, что он сможет ударить его и попасть, а он просто вышел и сделал это. Также и тут надо быть готовым ко всему», — сказал Немков Metaratings.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Вадим Немков
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Олимпийский чемпион Виктор Блинов погиб в 22 года
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Площадь пожара на Мартеновской улице в Москве достигла 4 тыс. кв. м
«Пари НН» может остаться без Дзюбы и Черчесова, а «Урал» — без Гончаренко. Что произошло после первых стыковых матчей за право остаться в РПЛ
Минобороны сообщило об уничтожении у берегов Крыма восьми ракет ATACMS
В Керчи два парома были повреждены после отражения атаки ВСУ
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Стрикленд: «Новые перчатки UFC — полный отстой»
Ислам Махачев — Дастин Порье: как и где смотреть бой UFC 302 в прямом эфире
«Хабиб в углу — плюс 20 процентов к ударке и борьбе». Интервью Махачева перед боем с Порье
Ислам Махачев — Дастин Порье: прогнозы на бой UFC 302 — результат и кто победит
Усман Нурмагомедов: «С Исламом бороться легче, чем с Хабибом»
Ислам Махачев — Дастин Порье: как и где смотреть бой в России, Казахстане и Белоруссии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Стрикленд: «Новые перчатки UFC — полный отстой»

Царукян в США приобрел аллигатора: «Его готовят к отправке в Россию»