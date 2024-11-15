Немков — о новом контракте Яна с UFC: «Через 3 года ему будет уже 34, для легчайшего веса это уже возраст»

Российский боец ММА Вадим Немков в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна о новом контракте.

После продления соглашения с организацией россиянин написал в своих социальных сетях следующее: «Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял», — написал Ян.

«Означают ли его слова, что он завершит карьеру? Все может быть. Ему сейчас 31 год, через 3 года будет уже 34. Для легчайшего дивизиона это уже возраст. Поэтому, может, и хочет завершить карьеру. К тому же у него много травм, мало ли что еще будет за 3 года... Думаю, он может вернуть титул и держать его еще пару лет», — сказал Немков «СЭ».

Новое соглашение рассчитано на 3 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Дебютный поединок в американском промоушене он провел против японца Тэруто Исихары, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

23 ноября Ян проведет поединок против Дейвесона Фигередо в турнире UFC Fight Night в Макао. Всего на счету 31-летнего российского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.

Александр Абустин