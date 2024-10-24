Немков верит словам Уайта про возвращение UFC в Россию: «Это та организация, где нет русофобских отношений»

Российский боец ММА Вадим Немков в комментарии «СЭ» отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о возможном возвращении организации в Россию.

«Конечно, для болельщиков и популяризации российских бойцов престижно подраться в России. Потому что турнир приковывает внимание всех фанатов UFC в стране. Для наших ребят, которые дерутся в UFC, провести бой в родной стране — хорошо в медийном плане. Дома и родные стены помогают.

Думаю, в этой ситуации Дане Уайту можно верить. UFC — это та организация, где нет русофобских отношений, запретов флагов. Организация также помогает с визами, у ребят обычно нет таких проблем, кто на контракте с UFC», — сказал Немков «СЭ».

Уайт ранее заявил, что планирует провести турнир в России, но пока не знает, когда это произойдет.

UFC провела три турнира в России: один в 2018 году и два — в 2019-м.

Турнир в сентябре 2018-м, который проходил в Москве, возглавили Алексей Олейник и Марк Хант. В главном поединке турнира в ноябре 2019-го, который также проходил в Москве, сразились Забит Магомедшарипов и Кэлвин Каттар. В главное поединке в апреле 2019-го в Санкт-Петербурге Алексей Олейник провел бой с Алистаром Оверимом.

Александр Абустин