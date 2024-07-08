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Сегодня, 16:16

Немков — о возможном поединке Волкова и Джонса: «Александр может всех нас удивить»

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Российский боец ММА Вадим Немков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке российского тяжеловеса UFC Александра Волкова и действующего чемпиона американца Джона Джонса.

«В принципе если бой состоится, то Александр может удивить. В крайнем бою с Павловичем он удивил многих, постоянно дергал его, встречал. У Александра были бои даже в самом начале карьеры, когда он выходил и был андердогом. Он дрался против Ибрагимова и был аутсайдером, но Волков тогда всех удивил и выиграл. Поэтому у Александра есть такая черта, что он может настраиваться на серьезные бои и выигрывать. Было бы очень интересно посмотреть поединок Джонса и Волкова, если он состоится. Но буду сильно удивлен, если Волков победит», — сказал Немков «СЭ».

Александр Волков отреагировал на публикацию Джона Джонса в социальных сетях: «Красный угол, мой офис. 9 ноября». Российский боец ответил американцу, выложив фотографию из парикмахерской с таким сообщением: «Синий угол, мой офис. 9 ноября».

22 июня Волков победил Сергея Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) в турнире UFC on ABC 6. В активе 35-летнего Волкова 38 побед и 10 поражений.

Александр Абустин

Александр Волков (единоборства)
Вадим Немков
Джон Джонс
Сергей Павлович
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