Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:13

Непобежденный россиянин Евлоев проведет бой со Стерлингом на турнире UFC 310

Telegram Дзен

Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев проведет поединок с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом на турнире в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба промоушена.

Турнир UFC 310 пройдет в ночь на 8 декабря.

Ранее сообщалось, что на этом же турнире состоится реванш между российским бойцом Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

30-летний Евлоев провел за карьеру 18 боев и не потерпел ни одного поражения. На счету 35-летнего американца — 24 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах.

Алджамейн Стерлинг
Мовсар Евлоев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Сегодня
Вчера
Неделя