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Сегодня, 06:00

Нэйт Диас — Хорхе Масвидаль по правилам бокса: смотреть трансляцию боя в прямом эфире сейчас

Нэйт Диас проведет поединок против Хорхе Масвидаля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хорхе Масвидаль.
Фото Global Look Press
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В ночь с 6 на 7 июня состоится реванш экс-бойцов UFC Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля. 10-раундовый поединок пройдет по правилам бокса. Турнир состоится на арене «Honda Center» в Анахайме (штат Калифорния, США). Начало боя Диас — Масвидаль ожидается в 7.00 по московскому времени.

Их первый бой прошел в 2019 году в рамках турнира UFC 244. Тогда победил Масвидаль техническим нокаутом.

На территории России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире турнир покажут на официальной платформе UFC Fight Pass. Также смотреть поединок можно на сервисе DAZN.

Диас в смешанных ежиноборствах провел 37 поединков (24 победы и 13 поражений). На счету Масвидаля в ММА — 35 побед и 17 поражений.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
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