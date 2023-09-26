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Сегодня, 08:50

Нейт Диас избежал наказания за драку с прохожим на улице

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) избежал наказания за то, что в апреле провел удушающий прием человеку на улице, после чего тот потерял сознание и рухнул на землю.

«С тех пор как Родни Петерсон [пострадавший] вызвался драться с Нейтом на Бурбон-стрит, мы утверждаем, что Нейт действовал на 100 процентов в целях самозащиты. Это было видно на видео, на фотографиях и на других видео, которые Родни размещал до и после. Нейт имеет право защищаться от тех, кто хочет сделать себе имя», — сказал представитель Диаса Зак Розенфилд MMA Fighting.

Как только видео потасовки попало в сеть, полиция Нового Орлеана получила ордер на арест бойца. Вскоре после ареста боец был выпущен на свободу.

Нейт Диас
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