Нейт Диас избежал наказания за драку с прохожим на улице

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) избежал наказания за то, что в апреле провел удушающий прием человеку на улице, после чего тот потерял сознание и рухнул на землю.

«С тех пор как Родни Петерсон [пострадавший] вызвался драться с Нейтом на Бурбон-стрит, мы утверждаем, что Нейт действовал на 100 процентов в целях самозащиты. Это было видно на видео, на фотографиях и на других видео, которые Родни размещал до и после. Нейт имеет право защищаться от тех, кто хочет сделать себе имя», — сказал представитель Диаса Зак Розенфилд MMA Fighting.

Как только видео потасовки попало в сеть, полиция Нового Орлеана получила ордер на арест бойца. Вскоре после ареста боец был выпущен на свободу.