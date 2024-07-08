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Сегодня, 15:18

Нейт Диас назвал двух бойцов, с которыми он хочет подраться

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Экс-боец UFC Нейт Диас (1-1) сообщил, что он больше не желает участвовать в «несерьезных боях», а хочет победить лучших.

«Откровенно говоря, я бы хотел победить [Джейка] Пола. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим бойцом в весовой категории до 170 фунтов, и поэтому я хочу выиграть у Леона Эдвардса, который сейчас носит этот титул. Я хочу добавить в свою копилку ценный результат, который смогу использовать в будущем. Я не собираюсь участвовать в несерьезных боях, поскольку они не приносят удовольствия», — заявил Диас на пресс-конференции.

Диас победил Хорхе Масвидаля решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
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