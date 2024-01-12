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Сегодня, 16:42

Нейт Диас заявил о желании возглавить турнир UFC 300

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американский боец Нейт Диас сообщил о желании возглавить юбилейный турнир сильнейшего промоушена мира UFC 300.

«Я должен был возглавить турнир UFC 200. Было бы лучше возглавить UFC 300», — написал Диас в соцсетях.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

В июле 2016 года Диас и Конор Макгрегор должны были возглавить турнир UFC 200.

Свой последний бой в UFC Диас провел в сентябре 2022 года. Тогда на турнире UFC 279 Диас удушающим приемом в четвертом раунде победил Тони Фергюсона.

Всего на счету Диаса в ММА 21 победа и 13 поражений.

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