Нейт Диас заявил о желании возглавить турнир UFC 300

Американский боец Нейт Диас сообщил о желании возглавить юбилейный турнир сильнейшего промоушена мира UFC 300.

«Я должен был возглавить турнир UFC 200. Было бы лучше возглавить UFC 300», — написал Диас в соцсетях.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе.

В июле 2016 года Диас и Конор Макгрегор должны были возглавить турнир UFC 200.

Свой последний бой в UFC Диас провел в сентябре 2022 года. Тогда на турнире UFC 279 Диас удушающим приемом в четвертом раунде победил Тони Фергюсона.

Всего на счету Диаса в ММА 21 победа и 13 поражений.