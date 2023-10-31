Нганну готов подраться с Джонсом и Миочичем

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) дал понять, что он открыт для поединка с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и экс-чемпионом Стипе Миочичем (20-4).

«Я вызывал Джонса, но я могу подраться против Стипе, пока жду возвращения Джонса», — написал Нганну в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.