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Сегодня, 11:30

Нганну рассказал, почему станцевал после того, как отправил Фьюри в нокдаун

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отметил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) перед боем сказал ему, что отведет его в школу бокса.

«Когда мы подошли ближе и коснулись перчаток, он сказал: «Давай я отведу тебя в школу». Я такой: «Ты, мать твою, не отведешь меня в школу». Поэтому, когда я отправил его в нокдаун, я танцевал перед ним, говоря: «Ты плохой учитель, мудак. Ты плохой учитель. Как там дела в школе? Кто кого водит в школу? Потому что мне кажется, что это я отвел тебя в школу». Это был тот язык, который я выражал в то время», — приводит слова Нганну BoxingScene.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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