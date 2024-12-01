Нганну заявил, что хочет провести бой против Джонса

Обладатель титула PFL в тяжелом весе Франсис Нганну бросил вызов действующему чемпиону UFC Джону Джонсу.

Ранее болельщики и пресса обвиняли Нганну в том, что он избегает боя с временным чемпионом UFC Томом Аспиналлом.

«Благословения в ответ на зло заставляют ненавистников чувствовать себя неуютно, но они не могут этого изменить. Есть только один верный бой, который умножит ваши благословения», — написал камерунец на своей странице в соцсетях.

38-летний Нганну является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. Боец покинул промоушен в 2023 году и подписал контракт с PFL. На его счету 18 побед и 3 поражения в ММА.

37-летний Джонс свой последний бой провел 16 ноября на турнире UFC 309, победив Стипе Миочича техническим нокаутом. Его статистика — 28 побед и 1 поражение (дисквалификация за запрещенные приемы).