Веретенников — о поединке Рахмонова с Гэрри на UFC 310: «Надеюсь, Шавкат вырвет этот бой»

Казахстанский боец UFC Николай Веретенников поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри.

«Думаю, что это будет красивый бой. Даже не знаю, какой прогноз давать (улыбается). Я не особо люблю забегать вперед. Надеюсь, Шавкат вырвет этот бой», — цитирует Веретенникова Legalbet.kz.

Бой Рахмонова с Гэрри пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря.

30-летний казахстанец провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В активе 27-летнего ирландца 15 побед в 15 боях.