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Казахстанский боец UFC Николай Веретенников поделился ожиданиями от поединка казахстанца Шавката Рахмонова против ирландца Иэна Гэрри.
«Думаю, что это будет красивый бой. Даже не знаю, какой прогноз давать (улыбается). Я не особо люблю забегать вперед. Надеюсь, Шавкат вырвет этот бой», — цитирует Веретенникова Legalbet.kz.
Бой Рахмонова с Гэрри пройдет на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря.
30-летний казахстанец провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В активе 27-летнего ирландца 15 побед в 15 боях.