Веретенников — об участии в Dana White's Contender Series: «Думаю, выскочу на замену»

Казахстанский боец ММА Николай Веретенников, возможно, проведет поединок в восьмом сезоне турнира Dana White's Contender Series.

«Новостей пока совсем никаких. Планирую ли выступить в Dana White's Contender Series? Даже не знаю. Но, скорее всего, сразу в турнир залезу. Думаю, что выскочу на замену. Однако когда это произойдет, я даже не могу знать. Надеюсь, в ближайшее время», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

Поединки восьмого сезона Dana White's Contender Series пройдут в августе 2024 года. Победители боев подпишут контракты с UFC.

В апреле 2024 года Веретенников выиграл Гран-при американской лиги UFL.