Noche UFC: Двалишвили победил О'Мэлли и другие результаты турнира

В «Сфере» в Парадайсе, США, завершился турнир Noche UFC (UFC 306), в главном бою которого Мераб Двалишвили (18-4) победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес (бой за титул): Мераб Двалишвили (Грузия) победил Шона О'Мэлли (США) — Единогласное решение судей (49-46, 48-47, 48-47).

Наилегчайший вес (бой за титул): Валентина Шевченко (Киргизия) победила Алексу Грассо (Мексика) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).

Полулегкий вес: Диего Лопес (Бразилия) победил Брайана Ортегу (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Эстебан Рибович (Аргентина) победил Дэниела Зеллхубера (Мексика) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес: Рональдо Родригес (Мексика) победил Оде Осборна (Ямайка) — Единогласное решение судей (29-28, 29-27, 29-27).

Предварительные бои:

Легчайший вес: Норма Дюмонт (Бразилия) победила Ирэн Алдану (Мексика) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Игнасио Бахамондес (Чили) победил Мануэля Торреса (Мексика) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Кетлен Соуза (Бразилия) победила Язмин Хауреги (Мексика) — Технический сабмишн (1-й раунд).

Наилегчайший вес: Джошуа Ван (США) победил Эдгара Чайреза (Мексика) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Ранние предварительные бои:

Легчайший вес: Рауль Росас мл. (Мексика) победил Аори Кюиленга (Китай) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).