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Сегодня, 18:14

Новый контракт Петра Яна рассчитан на шесть боев

Владислав Маслов
Корреспондент
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Менеджер российского бойца ММА Петра Яна Саят Абдрахманов поделился подробностями нового контракта спортсмена с UFC.

«Петр подписал новый контракт на улучшенных условиях: на 6 боев за 2,5 года. Переговоры длились достаточно долго. Я не могу сказать, что они были простыми, но я рад, что в итоге нам удалось найти компромисс. Как я ранее заявлял, считаю, что место Петра в UFC. Впереди его ждут немало больших поединков», — сказал Саят пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

23 ноября Ян проведет пятираундовый бой против Дейвесона Фигередо. Два экс-чемпиона UFC возглавят кард турнира в Макао.

Петр Ян
UFC

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