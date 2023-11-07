Нурмагомедов назвал легендарным первое место Махачева в рейтинге P4P от UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил россиянина Ислама Махачева, который возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Это уже легендарно, братка», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Махачев в реванше c Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.