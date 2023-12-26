Нурмагомедов обратился к О'Мэлли и назвал его «розовоголовым»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) ответил действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О'Мэлли (17-1), который написал, что «выбьет у Умара сросшиеся брови».

«Розовоголовый, для этого тебе нужно осмелиться сразиться со мной», — написал Нурмагомедов в соцсети X.

О'Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.